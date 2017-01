Australien Nur Court hat mehr Grand-Slam-Titel als Serena Williams

Serena Williams in Melbourne im Spiel gegen ihre Schwester Venus. Foto: Aaron Favila Foto: dpa

Damen Anzahl Australian Open French Open Wimbledon US Open Margaret Court (Australien) 24 11 5 3 5 Serena Williams (USA) 23 7 3 7 6 Steffi Graf (Brühl) 22 4 6 7 5 Helen Wills Moody (USA) 19 - 4 8 7 Chris Evert (USA) 18 2 7 3 6 Martina Navratilova (USA) 18 3 2 9 4 Billie Jean King (USA) 12 1 1 6 4 Suzanne Lenglen (Frankreich) 12 - 6 6 - ... Cilly Aussem (Köln) 2 - 1 1 - Angelique Kerber (Kiel) 2 1 - - 1

Melbourne - In der Tennis-Geschichte liegt bei den Damen über die Profi-Ära hinaus nun nur noch die Australierin Margaret Court mit 24 Grand-Slam-Titeln vor der Amerikanerin Serena Williams, die in Melbourne am Samstag ihren 23. Triumph feierte.