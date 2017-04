Australien Polizei schickt Schlange in Entziehungskur

Eine Dschungelpython in einer Entzugeinrichtung in Windsor (Australien). Foto: dpa

Sydney. In Australien hat die Polizei eine Dschungelpython in Entziehungskur geschickt. Die zwei Meter lange Schlange war nach Behördenangaben von heute bei einer Razzia in der Nähe von Sydney in einem Drogenlabor entdeckt worden.