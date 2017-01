Australien RTL bestätigt Dschungel-Kandidaten

Köln - Eine Woche vor dem Start der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" hat der Sender am Freitag die zwölf Dschungel-Kandidaten offiziell bestätigt. Weil die "Bild" die meisten Namen schon vor Wochen veröffentlichte, ist keine größere Überraschung dabei.

Zuletzt hatte die Zeitung am Donnerstag berichtet, das Fernsehsternchen Kader Loth (44) springe für die Schauspielerin Nastassja Kinski (55) ein, die ihre Teilnahme kurz vor dem Start der elften Staffel abgesagt habe.

Loth ("Ich habe mich selber entdeckt - deshalb verdien' ich ja 'nen Nobelpreis") wird jetzt mit diesen anderen mehr oder weniger Prominenten ihr Camp aufschlagen:

THOMAS HÄSSLER (50): 1990 wurde "Icke" Häßler Fußball-Weltmeister, heute trainiert er den Berliner Achtligisten Club Italia. Warum er Dschungelkönig wird? "Weil ich mich mit Titeln auskenne."

ALEXANDER "HONEY" KEEN (34): Er wurde bekannt, weil er seine damalige Freundin Kim Hnizdo bei Germany's Next Topmodel in der Modelvilla besuchte und dabei zum Gespött wurde.

"Mallorca"-JENS BÜCHNER (47): In der Vox-Auswanderer-Serie "Goodbye Deutschland" gehört die selbsterklärte "geilste Sau von Malle" zum Stammpersonal. Der Sender begleitet lustvoll seine gescheiterten Lieben und Karrieren auf der Ferieninsel. Sein größter Hit als Malle-Sänger: "Pleite, aber sexy".

Schauspieler MARKUS MAJOWSKI (52): Er machte in der Comedy-Serie "Die dreisten Drei" mit und sagt, er werde im Dschungel an seine Grenzen kommen. "Ich sehe mich schon jetzt an Tag acht oder neun völlig aufgebraucht im Schlamm liegen."

Sängerin "Fräulein" FRANZISKA MENKE (56): Fräulein Menke gehörte in den 80er Jahren mit Hits wie "Hohe Berge", "Tretboot in Seenot" und "Traumboy" zu den großen Stars der Neuen Deutschen Welle. "Ich hab auf jeden Fall Spaß daran, am Feuer zu sitzen und pikantes, privates Persönliches auszuplaudern."

Ex-DSDS-Teilnehmerin SARAH JOELLE JAHNEL (27): Sie war 2013 Kandidatin bei "Deutschland sucht den Superstar", danach kamen "Promi Big Brother", ein Playboy-Cover und die Nackt-Show "Adam sucht Eva - Promis im Paradies". Ihre Freunde hätten sie vor der Dschungel-Teilnahme gewarnt: "Das wird wirklich nicht schön für die Zuschauer - und für dich auch nicht."

Schauspielerin NICOLE MIETH (26): Als es die Serie noch gab, spielte Mieth bei "Verbotene Liebe" mit. Es gehe ihr im Dschungel ums Abenteuer und nicht ums Geld. "Ich bin berufstätig. Ich habe 2016 schon einige Sachen gemacht, die man auch nachlesen kann."

TV-Maklerin HANKA RACKWITZ (47): Seit 2009 ist sie in der Vox-Serie "mieten, kaufen, wohnen" zu sehen. Sie hat aber nicht nur darum Erfahrung mit Reality-Formaten: Schon 2000 zog Rackwitz in den "Big Brother"-Container ein.

FLORIAN WESS (36). Er wird von RTL als "It-Boy" bezeichnet, mag das aber nicht: "Ich bin ein erwachsener Mann, der auch Ziele hat."

Sänger MARC TERENZI (38): Bekannt wurde er als Mitglied der Boyband Natural, noch bekannter als Ehemann von Sarah Connor, mit der er eine gemeinsame Reality-TV-Show und zwei Kinder bekam. Die Ehe zerbrach, und Terenzi machte in der Folge als Stripper und mit diversen Beziehungen Schlagzeilen - zum Beispiel zu Dschungel-Mitbewohnerin Gina-Lisa Lohfink. Warum er mitmacht? "Geld hilft immer."

Model GINA-LISA LOHFINK (30): Bekannt wurde sie als Teilnehmerin von Heidi Klums Model-Castingshow an der Seite ihrer damals noch besten Freundin Sarah "Dingens" Knappik, die schon 2011 im Dschungel war. Bundesweit machte sie im vergangenen Jahr Schlagzeilen mit einem Prozess um eine von ihr behauptete Vergewaltigung.

Die ersten Kandidaten sollten sich am Freitag auf den Weg nach Australien machen, die übrigen im Laufe des Wochenendes folgen.