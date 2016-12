Australien Terror-Anschlag in Melbourne zu Weihnachten vereitelt

Australiens Polizei hat ein mögliches Blutbad am Weihnachtstag in Melbourne unterbunden. Foto: Julian Smith/AAP Foto: dpa

Sydney.

Die Polizei in Australien hat nach eigener Darstellung einen drohenden Anschlag am Weihnachtstag in Melbourne verhindert. Bei einem Großeinsatz von rund 400 schwer bewaffneten Polizisten seien sieben Verdächtige festgenommen worden, teilten die Behörden mit.