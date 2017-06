Automatisiertes Fahren Experten sehen Grenzen für Roboterautos

Berlin - Eine von der Regierung eingesetzte Expertenkommission spricht sich dafür aus, das vollautomatisierte Fahren nur unter engen Bedingungen zu erlauben. Dem autonomen Fahren gibt der Komissionsvorsitzende und frühere Verfassungsrichter Udo Di Fabio nur eine Zukunft, wenn die Technik mit einem deutlich erhöhten Sicherheitsgewinn verbunden sei. Dabei hält die Ethik-Kommission, die Bedingungen für das automatisierte Fahren untersuchen soll, aber noch einige Fragen für ungelöst. Die Kommission gab keine Empfehlung dazu ab, wie sich autonome Fahrzeuge für „Dilemma-Situationen“ programmiert werden sollten: Dazu zählt eine Notsituation, in der ein Computer zum Beispiel entscheiden muss, ob er das Leben der Fahrzeuginsassenaufs Spiel setzt oder einen unbeteiligten Passanten verletzt. Die Kommission weist darauf hin, dass es hier Grenzen gebe. Der Computer könne aus ethischen Gründen nicht so programmiert werden, dass er zwischen zwei Übeln entscheidet. Gleichwohl betonte der Vorsitzende Di Fabio, die digitale Vernetzung der Fahrzeuge könne dazu führen, die Zahl von jährlich rund 3000 Verkehrstoten in Deutschland zu senken. Die Kommission sieht ihre Empfehlungen nicht als fertig an. Wegen der offenen technischen Fragen könne der Bericht nur eine Diskussionsgrundlage darstellen.