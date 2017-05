B 29 Ab Montag Stau auf der B 29

Für die vorbereitenden Arbeiten wird der Verkehr vom 15. Mai an rund zweieinhalb Wochen – sowohl in Fahrtrichtung Stuttgart als auch in Fahrtrichtung Aalen – auf einer Länge von 1,4 Kilometer auf eine Fahrspur reduziert. Für die anschließenden Sanierungsarbeiten wird der Verkehr auf der B 29 im Bereich der Anschlussstelle Urbach einspurig auf die Fahrtrichtung Stuttgart verlegt. Die Anschlussstelle Urbach bleibt geöffnet. Die Geschwindigkeit wird aus Sicherheitsgründen auf 60 km/h reduziert. Die Daimlerstraße in Urbach ist ebenfalls durch eine halbseitige Sperrung betroffen.

An der Brücke werden die Brückenkappen über die gesamte Fahrbahn sowie der Belag erneuert. Unter den Bauwerken werden notwendige Betoninstandsetzungsarbeiten durchgeführt. Auch die Entwässerung wird im Zuge dessen erneuert. Zusätzlich werden die Schutzeinrichtungen auf den neuesten Stand gebracht.