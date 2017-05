B 29 Sperrung wegen Leitungs-Demontage

Urbach/Plüderhausen.

Im Auftrag der Netze BW wird am Sonntag, 7. Mai, eine Zehn-Kilovolt-Freileitung in Urbach demontiert. Da die Freileitung über die Bundestraße 29 verläuft, muss diese kurzzeitig voll und in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden, und zwar am Sonntag von 8 bis 8.15 Uhr zwischen Anschlussstelle Urbach und Anschlussstelle Plüderhausen.