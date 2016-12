B14/B29 UPDATE: Lange Staus nach zwei Unfällen

Waiblingen/Fellbach.

Nach zwei Unfällen im Berufsverkehr am Montagmorgen (19.12.) staute es sich auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart vom Kappelbergtunnel zeitweise bis zurück nach Winnenden und auf der B29 bis zurück nach Winterbach (Stand: 7.40 Uhr). Erst gegen 9 Uhr hatte sich der Stau aufgelöst.



Die Ursache:

Gegen 5.40 Uhr stießen zwei Fahrzeuge im Kappelberg zusammen. Eines blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen und musste abgeschleppt werden. Dadurch kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Der Stau in Folge des Unfalls hatte sich noch nicht aufgelöst, als es um 7.02 Uhr zu einem weiteren Unfall auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe der Anschlussstelle Waiblingen Mitte kam.



Weitere Informationen folgen.