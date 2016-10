B14/B29 Zehn Kilometer Stau im Berufsverkehr

Winterbach/Fellbach.

Viele Pendler kommen am Montag nach zwei Unfällen auf der B29 und der B14 verspätet zur Arbeit.

Wie die Polizei nun berichtet hat, kam es bereits um 6.15 Uhr auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart im Kappelbergtunnel zu einem Unfall. Ein 30-jähriger Audi-Fahrer musste wegen eines Staus abbremsen. Das erkannte ein nachfolgender 28-jähriger Mercedes-Fahrer zu spät und krachte in das Heck des Audis. Infolge kam es zu einem längeren Stau.

Gegen 7 Uhr krachte es dann auf der B29 ebenfalls in Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe der Ansschlussstelle

Um kurz nach 8 Uhr staute es sich über zehn Kilometer vom Kappelberg zurück nach Winterbach und auf der B14 bis zurück zur Ansschlusstelle Waiblingen Nord.

Erst gegen 9.15 Uhr hatte sich der Stau aufgelöst.



Weitere Informationen folgen.