Backnang 19-Jähriger zusammengeschlagen

Backnang. Ein 19-Jähriger wurde am Dienstag gegen 17.20 Uhr in der Erbstetter Straße brutal zusammengeschlagen.

Ein Unbekannter griff den jungen Mann von hinten an und schlug ihm auf den Kopf, so dass er zu Boden ging. Danach trat der Schläger noch mit dem Fuß nach ihm. Der 19-Jährige wurde beim Angriff an mehreren Stellen verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Er soll zwischen 16 und 19 Jahre alt sein und trug zur Tatzeit eine Tarnfleckhose.

Er war schlank, hatte dunkle Haare und nach Aussagen des Opfers eine "ausländische Herkunft".



Das Polizeirevier Backnang bittet um Hinweise unter der Telefon 07191 / 9090.