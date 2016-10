Backnang 81-Jähriger von Auto überrollt zvw, 18.10.2016 10:44 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Backnang.

Ein 81-Jähriger ist in Backnang von seinem eigenen Auto überrollt und dabei leicht verletzt worden. Das Auto hatte sich nicht mehr starten lassen, weshalb der Senior am Montagvormittag (17.10.) in der Nähe der Plattenwaldallee sein Auto rückwärts aus der Garage schob. Das Fahrzeug machte sich auf der leicht abschüssigen Hofeinfahrt selbstständig. Nun versuchte der Mann, den Wagen anzuhalten, indem er sich dagegen stemmte. Der 81-Jährige stürzte und wurde von seinem Auto überrollt und eingeklemmt. Rettungskräfte schoben den PKW zur Seite und bargen den Mann. Der 81-Jährige hatte Glück und wurde bei dem Unfall lediglich leicht verletzt.

