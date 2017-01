Backnang Alkoholisierte Autofahrerin schanzt über Verkehrsinsel

Frage 4: Wer hat in einem Kreisverkehr mit diesem Zeichen Vorfahrt? Antwort A) Die bereits im Kreis fahrenden Fahrzeuge B) Die in den Kreisverkehr einfahrenden Fahrzeuge C) Querende Radfahrer, die auf bzw. neben der Fahrbahn in der gleichen Richtung fahren Foto: Mogck / ZVW

Backnang.

Mit einem Ford Fiesta schanzte eine 50-Jährige am Montagabend gegen 21.10 Uhr über eine Verkehrsinsel. Die Autofahrerin war auf der Kreisstraße 1882 unterwegs. Beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Aspacher Straße verlor sie die Kontrolle über das Auto und überfuhr eine dortige Verkehrsinsel. Dabei entstanden an der Insel als auch an dem Pkw, der manövrierunfähig war und abgeschleppt werden musste, Sachschäden. Da der Verdacht besteht, dass die Autofahrerin alkoholisiert am Steuer saß, wurde eine Blutuntersuchung veranlasst.