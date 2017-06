Backnang Andrea Berg organisiert für Vanessa Mai Hochzeitsparty

Backnang.

Die Sängerin Vanessa Mai (25) und ihr Mann und Manager Andreas Ferber (33) haben mit einer Gartenparty ihre Hochzeit nachgefeiert. Die Feier stieg laut ihrem Sprecher Peter Lanz am Montagabend im "Waldhotel Forsthof" in Kleinbottwar, nicht weit von Backnang in Baden-Württemberg, wo die standesamtliche Trauung vor zwei Wochen stattgefunden hatte. Organisiert wurde die sommerliche Party mit dem Motto "Ibiza Style" (erwünscht war weiße oder bunte Kleidung) von Ferbers Stiefmutter, der Schlagersängerin Andrea Berg (51). Zu den Gästen gehörte unter anderem DJ BoBo.