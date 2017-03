Backnang Auf B14 rückwärts gefahren und Motorrad überrollt zvw, 11.03.2017 15:02 Uhr

Bild 1 von 7 Bild zurück Bild vor Einen Schutzengel hatte und gute Reaktion bewies ein Motorradfahrer auf der B 14 bei Backnang am Samstagnachmittag ( 11.03.2017 ). Foto: Benjamin Beytekin

Aspach.

Ein bosnischer Transporterfahrer verpasste am Samstag gegen 14 Uhr in Höhe Aspach die Abzweigung in Richtung Autobahn, fuhr einfach rückwarts auf der B14 zurück und übersah dabei einen Motorradfahrer, der gerade noch rechtzeitig von seiner Maschine hechten konnte. Der Transporter überrollte nach bisherigen Erkenntnissen das Motorrad der Motrorradfahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt. Wie sich angeblich herausstellte, soll der Bosnier zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein (diese Information wurde allerdings von der Polizei noch nicht bestätigt). Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu. Während der polizeilichen Unfallaufnahme und des Rettungsdiensteinsatzes bildeten sich auf der B14 lange Rückstaus. Eine Fotogalerie folgt in Kürze.

