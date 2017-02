Backnang Auffahrunfall: 7500 Euro Schaden zvw, 02.02.2017 16:28 Uhr

Symbolbild Foto: Utz / ZVW

Backnang.

Bei einem Auffahrunfall in Backnang ist ein Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro entstanden. Vor einem Zebrastreifen in der Weissacher Straße war am Donnerstagvormittag (2.2.) gegen 10.15 Uhr ein 75-jähriger BMW-Fahrer unachtsam und erkannte nicht das verkehrsbedingte Stoppen einer vorausfahrenden Renault-Lenkerin. Dem BMW krachte auf das Fahrzeugheck der 57-jährigen Twingo-Fahrerin.

