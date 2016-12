Backnang Aufgefahren ZVW, 22.12.2016 17:06 Uhr

Symbolbild Foto: Utz / ZVW

Backnang.

4500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag gegen 7 Uhr ereignete. Nach dem Verlassen des Kreisverkehrs in der Langenbachsstraße in Richtung B 14 erkannte ein 20-jähriger Audi-Fahrer zu spät, wie ein vorausfahrender VW-Lenker vor einem dortigen Fußgängerüberweg verkehrsbedingt anhielt und fuhr auf das Fahrzeug des 23-jährigen Autofahrers auf.

