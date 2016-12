Backnang Auto kracht in Brückengeländer

Möglicherweise war der weit über 200 KW starke BMW-Motor zu stark für den Fahranfänger. Nen Ermittlungen zufolge ist er am Donnerstag gegen 15.30 Uhr mit quietschenden Reifen von Backnang in Richtung Kläranlage Schöntal davongefahren. Vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit verlor der Autofahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Vehikel. Der 3er-BMW prallte gegen einen Bordstein, ehe er über die Fahrbahn schleuderte, nach rechts abkam und in ein Brückengeländer krachte. Der junge Mann hatte Glück und wurde bei dem Unfall lediglich leicht verletzt. Er begab sich zur medizinischen Versorung in ein Krankenhaus. Am Unfallwagen, der mit einem Totalschaden abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro. Weil aus dem Fahrzeug auch Kraftstoff auslief, wurde die Feuerwehr alarmiert. Glücklicherweise lief der Kraftstoff nicht in die Murr. Das Brückengeländer muss nun auf der gesamten Länge erneuert werden, um die Sicherheit weiterhin zu gewährleisten.