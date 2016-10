Backnang Auto landet im Bachbett

Der Fahrer eines Fahrschulwagens befuhr am Dienstag gegen 15.40 Uhr die Kreisstraße 1897 zwischen Steinbach und Oppenweiler. Nach einer Rechtskurve geriet der Wagen aus bislang unbekannten Gründen nach rechts ins Bankett und im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab. Nach Befahren einer Wiese steuerte der Fahrer zurück in Richtung Straße, wo der Wagen am Fahrbahnrand gegen eine Leitschutzplanke krachte und abgewiesen wurde. Letztendlich stürzte der Wagen eine Böschung abwärts und kam in einem Bachbett seitlich zum Liegen.

Sowohl der Autofahrer als auch eine Mitfahrerin wurden beim Unfall schwer verletzt. Beide mussten von der örtlichen Feuerwehr aus dem SUV geborgen werden. Anschließend wurde der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber und die Mitfahrerin von einem Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Der BMW, an dem nach vorläufigen Schätzungen zufolge ca. 40000 Euro Sachschaden entstand, musste durch einen Abschleppkran geborgen werden. Die Fahrbahn war während den Bergungsmaßnahmen kurzzeitig blockiert, weshalb es auch zu Verkehrsbehinderungen kam.