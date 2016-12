Backnang Bei Rot über die Ampel ZVW, 22.12.2016 17:13 Uhr

Symbolbild. Foto: Pavlovic / ZVW

Backnang.

Weil er die rote Ampel beim Befahren der Stuttgarter Straße übersah, stieß am Donnerstagvormittag kurz nach 10 Uhr ein 42-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito im Kreuzungsbereich zur Industriestraße mit einem Ford-Fahrer zusammen, der in Richtung Maubacher Straße gefahren war. Bei der Karambolage wurden die beiden Insassen im Pkw Ford verletzt. Eine Beifahrerin wurde vom Rettungsdienst nach der Erstversorgung an der der Unfallstelle in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an den Unfallfahrzeugen beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

1