Backnang Betrunkener baut Unfall ZVW, 22.12.2016 10:11 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Backnang.

Ein laut Polizei alkoholisierter Autofahrer hat in Backnang ein Auto beschädigt. Der 42-jährige Lenker eines VW-Busses stieß am Mittwochabend (21.12.) gegen 20.30 Uhr nach dem Abbiegen von der Sulzbacher Straße in die Gartenstraße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Renault Twingo. Den Schaden beziffert die Polizei auf circa 1500 Euro. Der Verursacher flüchtete, doch machte ihn die Polizei etwas später ausfindig. Es wurde eine Blutuntersuchung veranlasst und die Polizei zog den Führerschein des 42-Jährigen vorläufig ein. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

0