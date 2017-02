Backnang Diebe stehlen Gerüstteile zvw, 03.02.2017 15:43 Uhr

Symbolbild. Foto: Schneider / ZVW

Backnang.

Diebe haben in Backnang Gerüstteile im Wert von circa 15000 Euro entwendet. Auf einer Baustelle in der Bertha-Benz-Straße stahlen sie laut Polizei zwischen Mittwoch (1.2.), 16 Uhr, und Donnerstagmorgen (2.2.) Gerüstteile in einer Größenordnung von ca. 300 Quadratmetern. Da zum Abtransport ein Lkw oder größere Anhänger zum Einsatz gekommen sein müssten, ist eventuell Anwohnern oder Passanten etwas aufgefallen. Hinweise nimmt die Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 entgegen.

0