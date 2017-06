Backnang Drogendealer in Haft

Vorausgegangen war ein Drogengeschäft. Der Tatverdächtige wurde dabei beobachtet, wie er in der Theodor-Körner-Straße Drogen an einen 34-jährigen Mann verkaufte. Bei der anschließenden Polizeikontrolle wurden beim Käufer 20 Gramm Marihuana und 12,5 Gramm Amphetamin sichergestellt.

Im Auto des Verkäufers wurden über 870 Gramm portionierte Marihuanapäckchen sowie ein Elektroschocker, der als Taschenlampe getarnt war, beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 33-Jährigen fand man zusätzlich noch vier Gramm Amphetamin. Der Tatverdächtige wurde noch am 8. Juni in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.