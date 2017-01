Backnang Eine Leichtverletzte, hoher Schaden zvw, 23.01.2017 10:29 Uhr

Symbolbild Foto: Utz / ZVW

Backnang.

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro - das ist die Bilanz eines Unfalls, der am Sonntag (22.1.) gegen 11.30 Uhr in Backnang passiert ist. Eine 56-jährige Fahrerin eines Ford Mondeo hatte den Stettiner Ring befahren. Sie wollte nach links in den Elly-Heuss-Knapp-Weg einbiegen und übersah dabei den Audi einer 81-Jährigen. Die beiden Autos stießen zusammen. Beim Unfall zog sich die Linksabbiegerin leichte Verletzungen zu.

0