Backnang Fahrzeug kippt um, Frau schwer verletzt

Backnang.

Eine 32-Jährige ist am Pfingstmontag auf der B 14 kurz nach dem Murrtalviadukt in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall verunglückt. Die Frau kam gegen 13 Uhr laut Polizei aus ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße ab. Der Unfallwagen überschlug sich und kam in einer Wiese auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend wurde die Verletzte durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht.