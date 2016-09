Backnang Frau sexuell angegangen - Kripo sucht Hinweise

Backnang.

Eine 42 Jahre alte Frau war am Donnerstagabend zu Fuß in der Öhringer Straße in Richtung des Industriegebiets Lerchenäcker unterwegs. Dabei wurde sie im Bereich eines Parkplatzes einer dortigen Tanzschule gegen 22.00 Uhr von hinten von einem unbekannten Mann angegangen und zu Boden gebracht. Im weiteren Verlauf begrabschte er die Frau an ihren Brüsten und ließ dann wieder von ihr ab. Er flüchtete anschließend in Richtung der B 14. Die Geschädigte zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der Täter wird als etwa 1,70 Meter groß beschrieben und trug einen dunklen Kapuzenpulli. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Mann blieb ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Waiblingen sucht Hinweise bezüglich des Täters bzw. verdächtiger Wahrnehmungen. Die Geschädigte war vor der Tat zu Fuß im Bereich der Sulzbacher Straße bzw. Gaildorfer Straße unterwegs. Eventuell fiel der Täter bereits dort Personen durch verdächtige Verhaltensweisen auf. Hinweise werden von der Kripo unter Telefon 07151/ 9500 entgegen genommen.