Backnang Fußgänger schwer verletzt ZVW, 19.01.2017 16:18 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Backnang.

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagmorgen kurz vor 8 Uhr ein Fußgänger schwer verletzt. Ein 25-jähriger Autofahrer befuhr die Eugen-Adolff-Straße in Richtung Bahnhof, als er mit einem Fußgänger - der die Fahrbahn üqberquerqueren wollte - zusammenstieß. Der 68-jährige Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste von Rettungsassistenten in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Unfallgeschehen konnte noch nicht geklärt werden. Die Polizei Backnang sucht Zeugen des Unfalls und nimmt eingehende Hinweise unter der Telefonnummer 07191/9090 entgegen.

