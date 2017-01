Backnang-Steinbach.

Aus Gastanks in Backnang-Steinbach ist Gas ausgetreten, meldet die Polizei. Mehrere Wohnhäuser in der Schafgasse sind evakuiert worden. Feuerwehr, Energieversorger und Polizei sind vor Ort. Die Ortsdurchfahrt in Steinbach ist wegen des Vorfalls im Moment gesperrt.