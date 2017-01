Backnang Gegen Brückengeländer gekracht zvw, 16.01.2017 10:07 Uhr

Symbolbild Foto: Utz / ZVW

Backnang.

Ein Sachschaden von mehr als 8500 Euro ist bei einem Unfall in Backnang entstanden. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer war am Sonntag (15.1.) gegen 22.35 Uhr auf der Talstraße in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern geraten. Er krachte mit seinem Wagen gegen eine Brückenbegrenzungsmauer. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

0