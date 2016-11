Backnang Hund macht Ausflug nach Stuttgart

Gelangweilt von den Schrebergärten im beschaulichen Städtchen Backnang schnappte sich am Donnerstagmittag ein Hund die nächste S-Bahn in die Großstadt. Sein Herrchen arbeitete am Morgen in seinem Schrebergarten, als sein Hund plötzlich davon rannte. Die Suche nach dem Vierbeiner verlief erfolglos, denn der saß inziwschen schon in der Bahn auf dem Weg in die Landeshauptstadt. Wenig später tauchte er am S-Bahnsteig am Stuttgarter Hauptbahnhof wieder auf. DB-Mitarbeiter übergaben den Ausreißer an die Bundespolizei. Das Herrchen konnte mit Hilfe der Hundemarke schnell ermittelt werden. Wenig später nahm der glückliche Besitzer seinen Hund auf der Dienststelle der Bundespolizei wieder in Empfang.