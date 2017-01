Backnang In Wohnhaus eingebrochen ZVW, 06.01.2017 10:58 Uhr

Symbolbild. Foto: pixabay.com

Backnang.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, in der Zeit zwischen 18.00 und 15.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnhaus im Löwensteiner Weg ein, indem sie an einem ebenerdigen Fenster die Vergitterung ab- und anschließend das Fenster aufhebelten. Im Gebäude wurden sämtliche Räume durchsucht. Entwendet wurde ein Wandtresor sowie diverser Schmuck und eine Silbermünze. Der Wert des Diebesgutes steht noch nicht fest. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

