Backnang.

Einen stark betrunkenen Quad-Fahrer hat die Polizei am Sonntagabend (23.4.) kurz vor 17.30 Uhr in der Eugen-Adolf-Straße in Backnang ertappt. Nach ersten Erkenntnissen war der 59-Jährige mit nahezu 2,5 Promille unterwegs. Der Mann musste sich einer Blutuntersuchung unterziehen. Die Polizei zog den Führerschein des Mannes vorläufig ein.