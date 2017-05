Backnang Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 42-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit seinem VW in Richtung Backnang gefahren und hatte den Motorradfahrer, der in Richtung Allmersbach unterwegs gewesen war, übersehen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Zweiradfahrer musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Bis die Unfallstelle geräumt und die Unfallaufnahme beendet war, kam es im Berufsverkehr zu Beeinträchtigungen.