Backnang Nach Unfall geflüchtet

Backnang.

Ein Lkw-Fahrer verursachte am Montagmorgen einen Unfall auf der B14 und flüchtete. Kurz nach 3 Uhr befuhr der 41-Jährige die B14 in Richtung Schwäbisch Hall. Vor dem Murrtalviadukt kam er aus unbekannten Gründen nach links und krachte in die dortige Fahrbahntrennung. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrbahn war durch Trümmerteile komplett blockiert. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht weiter und flüchtete mit seinem unfallbeschädigten Vehikel. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 10 000 Euro. Sein Lkw, an dem Sachschaden in Höhe von ca. 15 000 Euro entstanden war, wurde später von einer Polizeistreife in der Annonaystraße angetroffen. Der 41-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Unfallflucht rechnen.