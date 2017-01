Backnang Nicht aufgepasst: Auffahrunfall zvw, 22.01.2017 12:47 Uhr

Symbolbild Foto: Utz / ZVW

Backnang.

Bei einem Auffahrunfall in der Sulzbacher Straße in Backnang ist am Samstag (21.1.) gegen 11 Uhr ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstanden. Ein Autofahrer war auf der Sulzbacher Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen. Er hielt an, weil ein anderer Verkehrsteilnehmer vor ihm von einem Parkplatz einfuhr. Dies erkannte eine weitere Autofahfrerin zu spät. Sie fuhr mit ihrem Wagen ungebremst auf den Pkw auf. Der Pkw der Unfallverursacherin wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

