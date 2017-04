Backnang/Oppenweiler 19-Jähriger nach Tankstellenraub in U-Haft

Backnang/Oppenweiler.

Die Kripo Waiblingen hat einen 19-Jährigen ermittelt, der am 14. März eine Tankstelle Oppenweiler überfallen haben soll. Zudem soll der Mann für einen versuchten Raubüberfall auf eine Frau an einem Bankautomaten in Backnang verantwortlich sein. Der 19-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.