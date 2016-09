Backnang Pärchen kauft Ring und klaut Schmuck

Backnang.

Ein Paar klaute Stück im Wert von mehreren tausend Euro und flüchtete.



Das bislang unbekannte Täterpärchen kam am Dienstag um kurz vor 12 Uhr in ein Juweliergeschäft in der Innenstadt. Dort ließen sie sich Schmuck zeigen und kauften einen Ring. Nachdem das Pärchen das Geschäft verlassen hatte, stellte die Geschäftsfrau fest, dass mehrere Rahmen bestückt mit Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro fehlten.