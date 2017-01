Backnang Unfall am Kreisverkehr ZVW, 12.01.2017 10:27 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Backnang.

4000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 17 Uhr an einem Kreisverkehr ereignete. Eine 35-jährige Audi-Fahrerin befuhr den Berliner Ring und missachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr zur Straße In der Plaisir die Vorfahrt eines im Kreisel fahrenden BMW-Lenkers. Die Insassen blieben hierbei unverletzt.

