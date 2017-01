Backnang Unfall beim Abbiegen ZVW, 05.01.2017 16:27 Uhr

Symbolbild Foto: Utz / ZVW

Backnang.

Ein 25-jähriger Chevrolet-Fahrer bog am Donnerstag kurz vor 12 Uhr von der Karlstraße nach rechts in die Gerber Straße und kam auf einer Eisplatte ins Rutschen. Er prallte auf ein Mercedes, der noch auf ein weiteres Auto aufgeschoben wurde. Letztlich kam der Unfallwagen an einer Hauswand zum Stehen, die dabei auch noch leicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tauschen Euro.

