Backnang.

Eine 46-jährige Fahrerin eines Audi A3 befuhr am Sontag gegen 19.45 Uhr die B 14 in Richtung Schwäbisch Hall. Bei der Zusammenführung der beiden Fahrspuren auf Höhe "Spirtnase" wollte sie auf die rechte Fahrspur wechseln und stieß dabei mit einem 51-jährigen Renault-Fahrer zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.