Backnang Vergewaltigung: Verdächtiger geschnappt

Backnang.

Ein 27-jähriger Mann, der seine 22-jährige Exfreundin am Dienstagnachmittag in ihrer Wohnung vergewaltigt haben soll, ist festgenommen worden.

Der Mann soll sich unter dem Vorwand, persönliche Dinge abzuholen, Zutritt zur Wohnung der 22-Jährigen verschafft haben. Dort habe er sie dann vergewaltigt und unter anderem durch Schläge ins Gesicht eingeschüchtert, erklärte die junge Frau gegenüber der Polizei.

Der 27-jährige Tatverdächtige entfernte sich anschließend mit einem Mercedes, der noch auf der Flucht auf der B 29 in Richtung Aalen von der umgehend alarmierten Polizei festgestellt und gestoppt werden konnte. Der algerische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen.