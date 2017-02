Backnang.

Am Wochenende sind Diebe in der Bahnhofsstraße in einen Verkaufsstand eingebrochen. Die Holzhütte wurde mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Aus dem Verkaufsstand, welcher seit September nicht mehr in Betrieb war, wurden den ersten Informationen nach Getränke und Spirituosen entwendet. Hinweise auf die Täter, die einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro hinterließen, wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.