Backnang Verkehrsregeln missachtet - Schwer verletzter Motorradfahrer

Backnang.

Eine 33-jährige BMW-Fahrerin wendete am Dienstagmorgen auf der B 14 und verursachte so einen Unfall. Als sich der Verkehr bei der Heinrich-Hertz-Straße in Richtung Stuttgart zurückstaute, entschloss sich die Autofahrerin zu wenden, obwohl dies an der Stelle verboten ist. Da ihr die Sicht nach hinten durch einen nachfolgenden Lkw beeinträchtigt war, konnte sie einen Motorradfahrer nicht erkennen, der an der Stelle - ebenfalls verbotenerweise - überholte.