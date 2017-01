Backnang Versuchter Einbruch ZVW, 05.01.2017 16:25 Uhr

Symbolbild. Foto: pixabay.com

Backnang.

Die Abwesenheit der Bewohner eines Wohnhauses in der Ossietzkystraße wollten am Donnerstagvormittag Einbrecher ausnutzen. Zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr wurde dort eine Kellertüre gewaltsam aufgebrochen. Da den ersten Überprüfungen zufolge die Täter nicht bis zur Wohnung vorgedrungen sind, wird davon ausgegangen, dass sie bei der Tatausführung gestört oder gar von den um 12 Uhr nach Hause kommenden Bewohnern überrascht wurden. Mögliche Wahrnehmungen oder Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Umgebung sollten an die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 gerichtet werden.

