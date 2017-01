Backnang Versuchter Einbruch ZVW, 12.01.2017 10:36 Uhr

Symbolbild. Foto: Büttner / ZVW

Backnang.

Unbekannte Einbrecher versuchten am Mittwochabend zwischen 17.10 Uhr und 17.40 Uhr in der Straße. Auf dem Hagenbach in ein Wohnhaus einzubrechen. An dem Gebäude waren an verschiedenen Türen und Fenstern Aufbruchspuren feststellbar. Zudem war an einer Kellertüre das Fensterglas eingeschlagen, über welches ins Gebäude eingestiegen wurde. Es ist zu vermuten, dass der Eindringling flüchtete, als die Bewohner nach Hause kamen. Den Feststellungen nach wurde nichts entwendet. Passanten, die Verdächtiges beobachteten oder gar die flüchtenden Täter bemerkten, sollten sich nun bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

0