Backnang Vier Jugendliche verprügeln 17-Jährigen

Der 17-Jährige war gegen 20.20 Uhr mit seinem Fahrrad von Maubach in Richtung Gewerbegebiet Waldrems unterwegs gewesen. Die vier Jugendlichen hielten sich auf dem Verbindungsweg auf einer Sitzbank auf. Sie hielten den vorbeifahrenden Jugendlichen an und fragten ihn nach Geld. Der 17-Jährige erwiderte, er habe keines. Daraufhin zogen ihn die Jugendlichen vom Fahrrad, hielten ihn fest und schlugen ihm mehrmals in den Bauch. Dann flüchteten sie in Richtung Maubach.

Die Täter sollen zwischen 16 und 18 Jahre alt gewesen sein. Sie trugen Schildmützen und schwarze Bomberjacken. Der Haupttäter war etwa 1,75 Meter groß, stämmig und hatte einen Vollbart. Er trug orange-blaue Nike-Airmax-Schuhe.

Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise auf die Personengruppe. Die Jugendlichen fielen unter Umständen vor oder nach der Tat im Bereich Maubach oder Waldrems auf. Hinweise werden unter Telefon 07191/9090 entgegen genommen.