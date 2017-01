Backnang Vorfahrt missachtet: 7000 Euro Schaden zvw, 22.01.2017 13:01 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Backnang.

Eine Autofahrerin hat am Sonntag (22.1.) gegen 6 Uhr in Backnang die Vorfahrt einer weiteren Verkehrsteilnehmerin missachtet. Die Autofahrerin war auf der Oberen Bahnhofstraße unterwegs gewesen und hatte nach links in die Eugen-Adolff-Straße abbiegen wollen. Die andere Fahrerin kam von links und hatte Vorfahrt. Den beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstandenden Sachschaden beziffert die Polizei auf 7000 Euro.

0