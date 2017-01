Backnang Vorfahrt missachtet ZVW, 23.01.2017 11:49 Uhr

Symbolbild. Foto: pixabay.com

Backnang.

7000 Euro ist die Schadensumme eines Unfalls, der sich am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr ereignet hat. Die 19-jährige Fahrerin eines Honda Civic fuhr auf der Oberen Bahnhofstraße und übersah beim Einbiegen in die Eugen-Adolff-Straße einen Chevrolet. Die 62-jährige vorfahrtsberechtigte Autofahrerin, die in Richtung Blumenstraße unterwegs war, konnte die Kollision nicht mehr vermeiden. Die Insassen blieben bei der Karambolage unverletzt.

0