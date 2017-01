Backnang. Eine 18-jährige Fahranfängerin fuhr am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr auf der Straße Im Kusterfeld und wollte die Kreuzung zur Heinrich-Herz-Straße geradeaus überqueren. Dabei übersah sie 51-jährige Fiat-Fahrerin, die in Richtung B 14 unterwegs war und stieß mit dieser im Kreuzungsbereich zusammen.

Während am VW ein Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro entstand, wurde der Schaden am Fiat auf rund 6000 Euro beziffert. Die beiden Autofahrerinnen blieben unverletzt.