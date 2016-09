Backnang/Waiblingen Unterrichtsversorgung ist angespannt

Backnang/Waiblingen.

Die Unterrichtsversorgung an den 145 Grund-, Werkreal-, Gemeinschafts-, Real- und Förderschulen im Kreis ist schlechter als in den Vorjahren. Schulamtsleiterin Sabine Hagenmüller-Gehring redet nicht lange drum herum: „Zwar ist in nahezu allen Schulen der Pflichtunterricht gesichert, jedoch ist die Decke recht dünn.“ Die Versorgungslage ist trotz 128 neu eingestellter Junglehrer angespannt. Es gibt keine Krankheitsreserve mehr.