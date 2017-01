Backnang Weitere Zeugen zu Wohnungseinbruch gesucht ZVW, 04.01.2017 16:14 Uhr

Symbolbild. Foto: Büttner / ZVW

Backnang.

Zu einem Wohnungseinbruch in der Silvesternacht in der Reuchlinstraße gingen bei der Polizei zwischenzeitlich Hinweise ein. Demnach wurden unmittelbar nach Mitternacht zwei junge Männer beobachtet, die von der Reuchlingstraße über den Berliner Platz in Richtung Karlsbader Straße in verdächtiger Art und Weise gerannt sind. Die beiden sollen etwa 20 Jahre sowie ca. 175cm groß gewesen sein und hatten die Kapuze ihres Kapuzenshirts über den Kopf gezogen. Einer trug noch einen Rucksack bei sich. Die Backnanger Polizei führt zum Wohnungseinbruch die Ermittlungen und bittet nun um weitere Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden. Insbesondere von Bedeutung wäre, ob weitere Passanten die Verdächtigen beobachteten und möglicherweise die weitere Fluchtrichtung beschreiben oder gar nähere Hinweise zu den Personen geben können.

